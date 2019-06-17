قائمة "العربي" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية

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أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة القاهرة التجارية برئاسة العميد رضا عبد الحكيم، فوز قائمة إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي بانتخابات مجلس إدارة الغرفة.
وبحسب صفحة اتحاد الغرف التجارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شارك في انتخابات الغرفة 5038 ناخبا بعدد أصوات صحيحة 4804 أصوات، و234 صوتا باطلا، علما بأن المجمع الانتخابي في الغرفة يصل إلى نحو 108.6 ألف ناخب.
وأعلنت اللجنة فوز قائمة إبراهيم العربي "معًا" باكتساح، والتي كانت تتنافس مع قائمة "التغيير للتطوير"، حيث حصل إبراهيم العربي على أعلى عدد من الأصوات 2821 صوتا، يليه أحمد الوسيمي بعدد 2763 صوتا، وصلاح العبد 2700 صوت، وخالد حسنين 2674 صوتا، وعلي شكري 2644 صوتا، وشريف يحيى 2578 صوتا.
كما حصل عماد قناوي على 2575 صوتا، وهاني الرواس 2526 صوتا، وأشرف الشيمي 2457 صوتا، وسيد النواوي 2467 صوتا، وأيمن عشري 2376 صوتا.

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