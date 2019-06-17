تعرف على موعد تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع

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استعرضت وزارة البترول استعدادات بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع لأول مرة، والتي ستبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية 2019.
وعقدت الوزارة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأعلنت أنه سيتم استخدام هذه العدادات تجريبيا في وحدات الإسكان الاجتماعى "بشاير الخير 1، 2" بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.
وذكرت أنه من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبي تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

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