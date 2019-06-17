» لن تصدق.. أفعى تبتلع تمساحًا ضخمًا

17 يونيو 2019 - 02:51 م

ابتلعت أفعى تمساحًا ضخمًا بطريقة غير متوقعة.

نشرت وسائل إعلام بريطانية صورًا لأفعى من فصيلة "أفعى الزيتون"، ثاني أكبر الأفاعي حجما في أستراليا، وهي تبتلع تمساحا من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "الشاب مارتن مولر كان في قاربه يزور منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، شاهد أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي تبتلع تمساحا من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وصدمت الصور، التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع فيسبوك المتابعين، بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في فيسبوك، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين، وعبر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه.

فعلق أحد المتابعين، قائلا: "صور مدهشة ومثيرة… كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

وقال ثان: "سؤالي الوحيد… لماذا يذهب شخص عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحا بأكمله"؟.

وأضاف ثالث ساخرا: "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".



