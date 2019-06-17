» مطالبات إسرائيلية للإطاحة بأبو مازن

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دعا وزير بارز في حكومة نتنياهو إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.

وطالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان في مؤتمر بولاية نيويورك الأمريكية، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين، وفقًا لوكالة "القدس" للأنباء.

وأخذ أردان، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على عباس إصراره على دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين ورفضه المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري.

وقال: "في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضا كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته".

وأضاف في إشارة إلى ورشة المنامة: "من غير المعقول حقا أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تقود معارضة هذا الجهد. هذا شيء يجب أن يكون الجميع على دراية به، ويجب أن نتحدث عنه جميعا".

وتابع أردان: "لقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ وبوضوح إن أبومازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلا من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل".

وأعلن عباس قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأمريكي الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

ولفت أردان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الخطوة "قانونية وأخلاقية ومنطقية".

وقال: "مثل هذه الخطوة ستساعد أيضا في دفع السلام قدما، سوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها. لن نجلس وننتظر".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت رفضها "صفقة القرن" بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن موضوع القدس ليس على طاولة المفاوضات وبعد تجنب إدارته تبني حل الدولتين وامتناعها عن إدانة الاستيطان.


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