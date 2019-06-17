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"الجيزاوى" تقود ورشة رسم للأطفال بكرنفال الغردقة الدولى للفنون

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كرنفال الغردقة
كرنفال الغردقة

أمينة عبد العال

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قادت الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، ورشة رسم للأطفال، بكرنفال الغردقة الدولى للفنون، والذى تستضيف فعالياته مدينة الغردقة، خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

ورسم الأطفال المشاركين فى ورشة الرسم جدارية 5 أمتار، خلال فعاليات الكرنفال المقام بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت بالغردقة.

 وقالت، الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتسام الجيزاوى، إنها سعيدة بالمشاركة فى كرنفال الغردقة الدولى للفنون، الذى يشارك فيه أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن  وانجلترا ومصر.

أضافت، "الجيزاوى"، أن إشراك الأطفال الموجودين بالمشي السياحي بمدينة الغردقة فى ورشة للرسم بحضور فنانين تشكيلين كبار تجربة فريدة من نوعها، وجاء إشرافها على رسم الجدارية إيمانًا بأن الأطفال هم بناة المستقبل، مشيرة إلى أن عدد كبير من الأطفال شارك فى الرسم من بينهم  يوسف ضياء جادو، وجومانا ضياء جادو، وجودي هاني الشيخ، وباسم هاني الشيخ.

وتابعت، الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتسام الجيزاوى، أنها أقامت مؤخرًا معرضًا لها فى كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، وذلك بعنوان "التغير المناخي مقابل التحذير المحلي"، والذى تدور فكرته حول ظاهرة الاحتباس الحراري والقضايا التي تشغل الرأي العام، من خلال نشر الوعي بأهمية القضايا البيئية والاهتمام بها ليس من منظور علمي ولكن من منظور فني يمس المتلقى بطريقة أكثر بساطة.

وشهدت فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج وتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما تم تنظيم ورشة رسم للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام الكرنفال فى السابعة مساء اليوم بقاعة الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ليكون أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة الغردقة.

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