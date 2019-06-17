هذه الطريقة جعلتنى أجمع أول مليار جنيه

عمرو محمد
كشف رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 21 عامًا، عن السر وراء تخطي ثروته المليار جنيه.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "سنة 1978 كنت بشتغل فى معرض سيارات فى شارع معروف فى وسط البلد بمرتب 40 جنيها فى الشهر".
وتابع: "مرة أعطاني الحاج أبوبكر الخولي صاحب المعرض خمسة جنيهات بقشيش وكدت أطير من الفرحة وحسيت إني أغنى واحد فى مصر".
واختت تغريدته بقوله: "بعدها بسنة اشتغلت فى العملة وتخطيت المليار جنيه ولكن حتى الآن لم أفرح كفرحة الـ5 جنيه".
وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "السعد" حيث قال علي السيد: "حضرتك هات المليار وتاخد خمسه جنيه مني، والله اكتر خمسه جنيه بتفرح معايا مش هعزها على حضرتك".
وأضاف آخر: "عشان بالحلال يا معلم".
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