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نائب مطروح يحصل على الموافقة بفتح فصلين للتمريض

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أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وافقت على فتح فصلين للتمريض بنين بمحافظة مطروح، مشيدًا بالطفرة التي تحدث في النظام الصحي لمصر في عهد الرئيس السيسي.

وقال العميري في تصريحات صحفية أن وجود فصلين للبنين جاء بناء على طلبات أهالي مطروح المتزايدة وهم يعتبرون أول فصول من نوعها تخص البنين في المحافظة، مؤكدًا أن مدارس التمريض  للبنين والبنات تأتي في إطار اهتمام الدولة بخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وتقدم "العميري" بالشكر إلى الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على دوره الكبير في موافقة الوزير وعلى الخدمات التي يقدمها في النظام الصحي الخاص بالمحافظة.


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