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وزيرة السياحة تكشف موعد أولى رحلات طيران "باكو" لشرم الشيخ

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
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أمينة عبد العال

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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة  في حضور السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، بممثلي شركة Selfie Travel السياحية الكازاخستانية والتي تقوم بتنظيم رحلات طيران من اذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان الي مدينة شرم الشيخ، وهي الشركة المسئولة عن تنظيم أولى الرحلات من باكو الى شرم الشيخ في 18 يوليو المقبل، بعد إعادة تسيير خط الطيران بين المدينتين.

جاء ذلك اللقاء بعد الإعلان عن إعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلي القاهرة اعتباراً من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو 2019 في المؤتمر الصحفي الذي حضرته الوزيرة أمس، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط لدولة أذربيجان للمشاركة في فعاليات أعمال الجلسة ال 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 16 الي 18 يونيو الجاري.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون بين الشركة والوزارة لتنظيم حملات ترويجية مشتركة، لتعريف السوق الأذربيچاني بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

واستعرضت الوزيرة برنامج تحفيز الطيران الجديد، وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج لزيادة أعداد السائحين الوافدين من الدول التي تعمل بها الشركة الى مصر.

وأشارت الشركة الى أنها ستعمل على تنظيم رحلة تعريفية لوفد إعلامي من اذربيچان في أول رحلة تصل من باكو الى شرم الشيخ.

وخلال اللقاء أكد ممثلو الشركة أن هناك اقبالا كبيرا على زيارة مصر من قبل عملاء الشركة، مشيرين إلى أن الشركة قامت ببيع ما يقرب من 75% من الرحلات الى مصر فور الإعلان عنها.

ومن ناحيته أكد السفير عادل إبراهيم على أهمية خط الطيران الجديد فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان، لافتا إلى أهمية الترويج الجيد داخل أذربيجان لهذا الخط الجديد حتى لا يتوقف مرة أخرى.


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