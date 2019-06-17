» التربية والتعليم ترد على صعوبة الديناميكا

17 يونيو 2019 - 12:50 م

أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الديناميكا للثانوية العامة، أن الأسئلة من المنهج وواضحة وليست صعبة وأسهل من امتحان الاستاتيكا الذي خاضه الطلاب السبت الماضى.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن الأسئلة المخصصة للطالب المتوسط ليست كثيرة، وكان يجب على الطلاب البدء في الإجابة عن الأسئلة المقالية أولا ثم الاختيار من متعدد، مشيرة إلى أن في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق للأدبي والديناميكا لشعبة الرياضيات.