مفاجأة فى ارتداء "صلاح" شارة "الكابتنة"

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تفاجأت جماهير الكرة المصرية بالأمس، بارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب المصري، خاصة أن ترتيبه لم يكن الأول أو الثاني أو حتى الثالث، بل أنه في المرتبة السادسة وفقًا لأقدمية الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري.

أتي أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، قائدًا أول للمنتخب المصري، وكان أول مباراة خاضها مع الفراعنة يوم 22 أغسطس لعام 2007 .

أما في القائد الثاني، هو وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، والذي كان أول انضمام له للمنتخب المصري بتاريخ 25 نوفمبر 2007 .

ويأتي عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، ثالثًا، حيث كان أول انضمام للمنتخب له بتاريخ 14 يناير لعام 2008 .

تحدث صلاح قبل انطلاق معسكر المنتخب المصري، مع بعض أعضاء الجهاز الفني للمنتخب عن مسألة شارة القيادة، حيث تلقى بعدها وعدًا بمناقشة هذا الأمر مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، وبعض اللاعبين الكبار في صفوف الفراعنة.

ومن المعروف، أن قائد المنتخب المصري منذ فترة ليست بالقليلة يكون على الأقدمية، وليس بما يحققه اللاعب مع فريقه، إلا أن صلاح استطاع أن يغير الأمر 180 درجة.

وتنازل بعض لاعبي المنتخب المصري، عن حقهم في حمل شارة قيادة المنتخب المصري، إلى محمد صلاح، احتفالاً به على مسيرة نجاحه التي يحققها في أوروبا في الفترة الأخيرة .

وكانت هناك أحاديث جانبية بين الجهاز الفني للمنتخب المصري وبعض اللاعبين التي تسبق صلاح، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب هؤلاء اللاعبين، دون الدخول في أزمات .

وتم إبلاغ صلاح بالأمر، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده داخل معسكر المنتخب المصري، ليتم تنفيذ الأمر بداية من ودية غينيا.

يومًا بعد الآخر، يواصل محمد صلاح، تحقيق العديد من الألقاب التي لم يسبق لأي لاعب مصري تحقيقها، بل وأنه سيكون من الصعب أيضًا تحقيقها في السنوات المقبلة .

وأصبح محمد صلاح، أول لاعب مصري يتوج بلقب كأس بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد .

وقاد محمد صلاح فريق الريدز إلى التتويج بدوري أبطل أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وبعد 14 سنة منذ أخر لقب أحرزه الريدز عام 2005 على حساب ميلان الإيطالي. 


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