» أرقام مرعبة بمعدلات الطلاق في السعودية

في السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات الطلاق في الوطن العربي، بشكل مخيف، حيث كشف تقرير حديث أرقامًا مرعبة عن صكوك الطلاق على مستوى المملكة، خلال شهر شعبان الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد صكوك الطلاق فاق عدد عقود النكاح في كل من: مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ونجران.

وفي منطقة مكة المكرمة تم تسجيل 711 حالة زواج لسعوديين مقابل 900 حالة طلاق، في حين بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقدا، كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 228 حالة طلاق.

بينما سجلت محاكم الرياض 722 عقد نكاح لسعوديين مقابل 969 صك طلاق، و2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي مقابل 107 صكوك طلاق.

فيما سجلت المنطقة الشرقية 512 عقد نكاح لسعوديين مقابل 625 صك طلاق لسعوديين، فيما سجلت محاكم نجران 37 عقد نكاح لسعوديين مقابل 75 صك طلاق، كما سجلت محاكم القصيم 120 حالة زواج لسعوديين مقابل 194 حالة طلاق.

وسجلت الباحة 126 عقد نكاح مقابل 38 حالة طلاق، فيما وثقت محاكم الحدود الشمالية 113 عقد نكاح مقابل 82 حالة طلاق.