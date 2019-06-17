محلل سياسى لمذيع الجزيرة: "حاسس أني بقناة إسرائيلية"

صدم المحلل السياسي العراقي، صباح الخزاعي، مذيع قناة الجزيرة أثناء استضافته في مداخلة للحديث عن حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث دافع المحلل السياسي عن ولي العهد، معلقاً:" حاسس حالي قاعد بقناة إسرائيلية أو تابعة للعدو وصفوية إيرانية".

واندلع غضب صباح الخزاعي حينما طلب منه مذيع الجزيرة ألا يذكر إيران بسوء وأن يتراجع عن وصفها بالدولة الصفوية؛ ليقول لمقدم البرنامج: "لماذا تطلب مني ذلك، هو نظام صفوي والجميع يعرف.. حاسس حالي قاعد بقناة إسرائيلية أو تابعة للعدو وصفوية إيرانية ".

وحاول مقدم البرنامج ثنيه عن حديثه، ولكن الخزاعي تمسك به: ” إيران عدو للعرب ولأرض الحرمين الشريفين إيران كما هي إسرائيل.. إسرائيل الشرقية وإسرائيل الغربية”؛ مضيفًا:”هذه إيران التي تدافع عنها أنت وضيفك، حرقت بلدي العراق، وحرقت سوريا، وحرقت اليمن ” قائلًا عن ولي العهد: ”هذا الأمير العربي يدافع عن العرب“.

وفي السياق نفسه، صرح صباح الخزاعي معلقا على مداخلته مع قناة الجزيرة: ”هذه اللقطة التي حرقت قلبي، وهم يتوددون لنظام إيران الفارسي الصفوي! أنا دائماً أذكر الصفوي في جميع مداخلاتي التليفزيونية، لماذا الآن لا يقبلوها!؟؟ “.

وأضاف المحلل السياسي العراقي: ” لأن النظام الصفوي محصور في (خانة اليّك) ويريدون إنقاذه بأي وسيلة، وتبيّن للأسف أن الحبيب محتمل انه يحمل دماً صفوياً وليس دماً عربيّاً! ” .