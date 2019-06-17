» السفير السعودي يشيد بتطور السياحة فى مصر

17 يونيو 2019 - 12:06 م

أقام السفير السعودي حمد عبد الله خضير سفير المملكة العربية السعودية بالعاصمة الأذربيجانية باكو حفل عشاء علي شرف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة الـ110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري.

وذلك بحضور السفير المصري بأذريبجان عادل إبراهيم، والسفير ناصر عبد الكريم سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي بأذربيجان، والسفير سعود عبد العزيز الرومي سفير الكويت، وعباس بن موسات القائم بأعمال السفارة الجزائرية فى أذربيجان، والوفد السعودي الرسمي المشارك في أعمال جلسة المجلس التنفيذي.

وأكد السفير السعودي عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والتي تشهد تعاونا ملحوظا في الكثير من المجالات.

وقال السفير أن المملكة العربية السعودية بدأت تروج لمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة بلاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.

من ناحيتها أكدت الوزيرة أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث أنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، وأن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الحفل أشاد السفير السعودي بالتطور الذي شهده قطاع السياحة فى مصر، ودعي الوزيرة إلي شرح الخطوات التي اتخذتها مصر وعلي رأسها القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط باستعراض أهم خطوات التغيير في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة اجهزة الدولة.

من ناحيته أشاد السفير ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة المصري، وتناقش مع الوزيرة حول محور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج، وبالأخص الخطوات التي اتخذتها الوزارة للإصلاح المؤسسي داخل الوزارة، والتعاون بين الوزارة وباقي الوزارات بالحكومة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد ودعم وتنمية الاقتصاد القومي، وأنها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

كما هنأ السفير السعودي الدكتورة رانيا المشاط علي إعادة تسيير رحلات الطيران من باكو إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا إلي أن هذه الرحلات ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان.