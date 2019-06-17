» سيدة تضع لزوجها سمًا فى الطعام لتفوز بأحضان عشيقها

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وكالات أحمد الشربينى

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا وعشيقته بالإعدام لقتلها الزوج لكى يخلو لهما الجو.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

أحداث القضية تعود عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على "حسين ع أ" 49 سنة، ومقيم زفتى الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.

وبتوجيه أكثر من مأمورية لمحل إقامة المجنى عليه بالغريبة، وتم فحص معاملاته، بعد أن رجح أفراد أسرته وفاته بسب سرقة السيارة منه.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة وصديق المجنى عليه، وراء واقعة القتل، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث اتفقا على التخلص منه سويا لكى يخلو لهما الجو، عن طريق قيام الزوجة بوضع السم له فى الطعام، أثناء تناوله وجبة العشاء، وبعدها قاما بالتخلص منه بالمكان الذى عثر عليه.

تم ضبط الزوجة وتدعى "صباح ال م" 41 سنة ربة منزل، وعشيقها "محمود ج ال" 48 سنة عامل، ومقيم كفر يوسف دائرة مركز الزقازيق، الذى تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه ووثق فيه وفتح له منزله، تم القبض على الزوجة وعشيقها وجارٍ إحالتهما لنيابة منيا القمح، والتى قررت برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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