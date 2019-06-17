طلاب: الأحياء سهلة ووقتها كافٍ

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أفاد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمي "علوم" بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر  بالدقى، بسهولة امتحان الأحياء، مؤكدين أن امتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضحوا أن الامتحان كان من داخل الكتاب وأسئلته سهلة، لافتين إلى أن وقت الامتحان كان كافياً ومناسب لأداء الامتحان.

وأدي اليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طلاب، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالبت/ طالبة، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.


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