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السعودية: هذه السجائر ممنوعة من دخول المملكة

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

الضرائب

السجائر

قررت السعودية  منع هذه السجائر من دخول البلاد اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وأعلنت الجمارك السعودية أن السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، سيمنع استيرادها ابتداء من 23 أغسطس، وذلك وفقًا للشروط المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

ودعت الجمارك السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق".

بدورها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ "أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة ‏بداية من يوم 31 مايو 2019، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها ‏من خارج المملكة.

وأضاف الصحيفة أنه، خلال شهر أغسطس 2019، "سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، فيما سيمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها خلال شهر ‏نوفمبر 2019".


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