أول تعليق من منى فاروق بعد خروجها من السجن

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صنعاء

مقتل

علقت الفنانة منى فاروق، على فترة تواجدها داخل السجن بسبب قضية الفيديوهات الإباحية.

وقالت في تصريحات صحفية، إن المعاملة فترة الحبس، كانت جيدة جدًا سواء داخل قسم شرطة مدينة نصر أو في سجن القناطر الخيرية.

وأكدت منى فاروق، أنها سعيدة برجوع حريتها إليها بعد فترة الحبس.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة أطلقت منذ قليل، سراح الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتورطتين في قضية الفيديوهات الجنسية من قسم أول مدينة نصر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيلهما.

وتم إطلاق سراح الفنانتين عقب الانتهاء من الكشف جنائيًا عليهما وثبوت أنهما غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أنه تم ترحيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج من سجن النساء بالقناطر إلى قسم أول مدينة نصر، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما.


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