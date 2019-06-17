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إيران تعلن إنتاج يورانيوم مخفض التخصيب

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متابعات حنان حمدتو

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تريكة

لأهلي

ذكرت فضائية  سكاي نيوز في خبر عاجل، صباح اليوم الإثنين، أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قالت إن إيران قد تبدأ تصدير المياه الثقيلة وإن ذلك ليس انتهاكًا للاتفاق النووي، كما أنها ستزيد من كميات اليورانيوم المخفّض التخصيب خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن إيران ستزيد من كميات اليورانيوم المخفّض التخصيب، وستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب بدءًا من 27 يونيو الجاري، كما أن نسبة التخصيب قد تزيد إلى 20% لاستخدامه في مفاعلات محلية.

وتابعت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: «حان الوقت لأن تساعد الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأمريكية، وأن تتصرف لا أن تصدر التصريحات فقط».

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.


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