  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
محلل سياسي

محلل سياسى لمذيع الجزيرة: "حاسس أني بقناة إسرائيلية"

الاعتداء على مسجد

تخريب مسجد وحرق المصاحف فى هذه الدولة الإسلامية

دهس

سيارة برلمانية يقودها طفل تدهس مهندسًا فى أسيوط

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يعلن مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

البشير

مفاجآت مثيرة عن أموال البشير المصادرة

كوبري روض الفرج

الإفتاء: "ربنا هيحاسب اللي هيشوه كوبري روض الفرج"

عبد الوهاب

فيديو نادر لـ محمد عبد الوهاب وهو يرتل القرآن

مني

أول تعليق من منى فاروق بعد خروجها من السجن

تريكة

علاء مبارك يكشف سرًا في عزاء والد أبو تريكة

موسيقي

"الغامدي": بالأدلة.. الصحابة كانوا يسمعون المزامير

الطلاب عن الديناميكا: سهلة ولكن ممتلئة

الحياة السياسية

طلاب
طلاب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"السيستم شغال".. طلاب الثانوية يؤدون امتحان الإنجليزي

#

تفاصيل جديدة حول تسرب غاز الكلور بالاسكندرية

#

خروج 9 حالات من مصابى استنشاق غاز الكلور

#

"حساسين" عن الفيديو المسيء للأقباط: "الأزهر بريء منه"

أكد عدد من طلاب بمدرسة جمال عبد الناصر فى الدقى، سهولة امتحان مادة الديناميكا والمنطق لطلاب الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية، والتي انطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، بالتزامن مع خامس أيام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2019.

وقال أحد الطلاب إن الامتحان أتى سهلاً ومباشراً، وخاليًا من أي نقاط تعجيزية، مشيراً إلى أن الوقت كان كافيًا الأمر الذي مكنهم من المراجعة 3 مرات وأكثر.

وأضاف آخر أن الامتحان تضمن 8 أسئلة اختيارية و10 مقالية، حيث تضمنت بعض نقاط المقالي صعوبة في واحدة منها فقط.

وتابعت طالبة أخرى بأن الامتحان جاء ممتلئا ويتطلب وقتاً أطول.

ويؤدي اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طلاب/ طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالبا/ طالبة، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد: "حصلت لى ظروف ومبقاش عندى عربية"
» المالية تعلن موعد إغلاق حسابات الموازنة
» السعودية: هذه السجائر ممنوعة من دخول المملكة
» سيدة تضع لزوجها سمًا فى الطعام لتفوز بأحضان عشيقها
» السفير السعودي يشيد بتطور السياحة فى مصر
» مقتل خبراء إيرانيين أثناء إطلاق صاروخ بصنعاء
» 4 إغماءات لطالبات الثانوية خلال امتحان الأحياء
» مقتل 30 شخصًا فى هجمات انتحارية بنيجيريا
» إيران تعلن إنتاج يورانيوم مخفض التخصيب
» وفاة حسناء أثناء استحمامها بطريقة مروعة
» حريق هائل داخل مصنع أسفنج في منشأة القناطر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»