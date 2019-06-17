الطلاب عن الديناميكا: سهلة ولكن ممتلئة

17 يونيو 2019 - 11:28 ص

أكد عدد من طلاب بمدرسة جمال عبد الناصر فى الدقى، سهولة امتحان مادة الديناميكا والمنطق لطلاب الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية، والتي انطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، بالتزامن مع خامس أيام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/2019.

وقال أحد الطلاب إن الامتحان أتى سهلاً ومباشراً، وخاليًا من أي نقاط تعجيزية، مشيراً إلى أن الوقت كان كافيًا الأمر الذي مكنهم من المراجعة 3 مرات وأكثر.

وأضاف آخر أن الامتحان تضمن 8 أسئلة اختيارية و10 مقالية، حيث تضمنت بعض نقاط المقالي صعوبة في واحدة منها فقط.

وتابعت طالبة أخرى بأن الامتحان جاء ممتلئا ويتطلب وقتاً أطول.

ويؤدي اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طلاب/ طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالبا/ طالبة، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.