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وفاة حسناء أثناء استحمامها بطريقة مروعة

قضايا وحوادث

وفاة حسناء
وفاة حسناء

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مصرع حسناء

وفاة روسية

لفظت حسناء روسية أنفاسها الأخيرة وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.

ونقلت "فوكس نيوز" عن وسائل إعلام روسية قولها، إنه تم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها.

وحاول والد الشابة التواصل مع جيرانها لشعوره بالقلق، بعد أن فشل في الوصول إليها عبر الهاتف.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن هناك آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا، مرجحة غياب أي شبهة جنائية.

واشتهرت ليليا باسمها liay5 في مواقع "البوكر" عبر الإنترنت، كما أنها تتمتع بشعبية على إنستغرام، إذ يتابع حسابها أكثر من 17 ألف شخص.

وإلى جانب شهرتها في عالم البوكر، تحمل ليليا شهادة في الهندسة من جامعة بومان في العاصمة الروسية، كما أنها من ممارسي رياضات التجديف والتزلج على الجليد.


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