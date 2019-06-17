بالصور.. "السيسى" يتفقد استاد القاهرة

17 يونيو 2019 - 09:39 ص

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها الجمعة المقبلة.

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الجولة التفقدية تهدف للوقوف على كل التجهيزات الخاصة بالاستاد، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

وأكد المتحدث أن الرئيس اطلع علي أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلًا عن الطرق المحيطة به.