الزمالك يستأنف تدريباته قبل بدء فترة الإعداد

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يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لبدء فترة الإعداد الخاصة به، بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب المباراة الماضية أمام حرس الحدود بالدورى.

وحصل الزمالك على راحة سلبية الفترة الماضية نظرًا لتوقف بطولة الدورى التى سيتم استئنافها بعد نهاية أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر بداية من الجمعة القادمة إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام  23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، ويحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.

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