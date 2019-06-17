مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

لقي سائق سيارة إسعاف ومريضة من أسوان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم قوي بين سيارة إسعاف وسيارة نقل بمركز إسنا التابع للمحافظة جنوب الأقصر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل القتلى المصابين لأقرب مستشفى، تلقى مدير امن الأقصر اللواء ” طارق علام” إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قوي بين سيارة إسعاف وسيارة نقل قادمة من أسوان، وعلى الفور تم الدفع برجال المباحث للكشف عن ملابسات الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن الحادث قد أسفر عن مصرع المريضة وسائق الإسعاف وإصابة 4 آخرون، حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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