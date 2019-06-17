«الحوثيون»: صواريخنا ستطال مصر والسودان

في تطور جديد هددت جماعة "أنصار الله" الحوثية باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان".

واعتبر أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأوضح المشاط في لقاء مع قناة "المسيرة" أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".