» محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

17 يونيو 2019 - 06:22 ص

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

واتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وآي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيها.

