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هذا ما قالته ريهام سعيد عن دينا الشربيني وعلاقتها بعمرو دياب

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عمرو دياب ودينا
عمرو دياب ودينا

المصريون ـ متابعات

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قالت الإعلامية ريهام سعيد إن الممثلة دينا الشربيني دخلت السجن بعد إدانتها في إحدى القضايا والحكم عليها بالحبس سنة، معقبة: «دينا ملهمتي، أنا بحبها جدًا، وهي كانت طالعة زي الصاروخ».
أضافت في برنامج «صبايا» على قناة «الحياة»، مساء الأحد: «دينا اتسجنت سنة، والسجن حاجة وحشة أوي فوق ما أي حد يتخيل. واتمنعت من التمثيل لفترة كبيرة بعد ما خرجت من السجن».
تابعت: «فجأة اقترن اسمها بفنان عظيم، وأيا كان هما عايزين يصرحوا بالعلاقة ولا لأ، بس ممكن نقدر نقول إن بينهم ارتباط فني، زي ما هي صرحت إنه بيدعمها وإنه لما بيمسك أي حاجة بتتحول لدهب».
أردفت: «دينا الشربيني كسّرت الدنيا، وكل الناس بتتكلم عن دينا بعد ما كانوا بيتريقوا عليها بسبب رقصة العربية، وحاليًا مفيش حد مش بيتكلم عن نجاح دينا الشربيني، ودوام الحال من المحال».


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