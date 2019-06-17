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"الصحفيين" تنتهي من تشكيل هيئة المكتب.. تعرف عليه

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

المصريون ـ متابعات

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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، مساء الأحد، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تشكيل هيئة المكتب واللجان، بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي، 15 مارس الماضي.
أسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، إضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب، كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، إضافة إلى لجنة التحقيق، فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق.
وترأس عمرو بدر لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد، وترأس أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما حماد الرمحي فتولى منصب أمين لجنة التسويات وكذلك أمين لجنة المعاشات، إضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.
وجرى الاتفاق على أن يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب، بينما يتولى محمد خراجة منصب وكيل النقابة للشئون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد، ويتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها، إضافة إلى عضوية لجنة القيد، وأخيرا يتولى محمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب وممثل المجلس في صندوق التكافل.
اتفق المجلس على حسم مقعدي عضوية لجنة القيد بين الثلاثي هشام يونس ومحمود كامل ومحمج سعد عبدالحفيظ، بجانب خالد ميري رئيس اللجنة، وذلك في أول اجتماع قادم للمجلس.

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