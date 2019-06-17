التحالف العربي يدمر مخزن طائرات «مسيّرة» في صنعاء

17 يونيو 2019 - 12:40 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه شن غارات على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في صنعاء، وأكد تدمير مقر تخزين طائرات «مسيرة» في العاصمة اليمنية، وأوضح أنه تم استهداف منظومات دفاع جوى، وأكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمى والدولى، وناشد التحالف المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.



وقال التحالف الذي تقوده السعودية في بيان، إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة أبها بجنوب غرب السعودية، وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى إن: «قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تمكنت، مساء أمس الأول، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها».

وأدانت مصر، قيام ميليشيات الحوثى في اليمن مساء أمس الأول باستهداف مطارى أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نُقل حول استهداف الأراضى السعودية بصاروخ باليستى تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوى السعودية، وجددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها.