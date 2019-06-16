» تعليق ناري لـ"أديب" على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله

علق الإعلامي عمرو أديب، على المشاهد الأولى لظهور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال انتقاله لمكان التحقيقات معه.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى إن العالم توقف ليشاهد رابع أو خامس رئيس عربي يمثل أمام التحقيقات، منوهًا بأن منذ أيام تم الهجوم على السجن الذي كان محبوس فيه البشير بغرض الإفراج عنه، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

