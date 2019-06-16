إحصائية صادمة عن مرض السكري داخل مصر

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قالت د. إيناس شلتوت، رئيس الجمعية العربية لمرضى السكر، إن هناك 8 ملايين مواطن مصرى مصابين بمرض السكري طبقا لاحصائيات عام 2017.
وأضافت خلال برنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أن الجمعية العربية تنتظر الإحصائيات الجديدة التي ستسفر عنها نتائج حملة 100 مليون صحة، مضيفة أن نسبة المصابين بهذا المرض كبيرة جدا بسبب العادات السيئة فى تناول الغذاء، بالإضافةإالى نقص ثقافة الغذاء عند المصريين.
وأكدت رئيس الجمعية العربية لمرضى السكر على أن الحركة والرياضة من أهم الطرق التى تساعد على الوقاية و العلاج من هذا المرض.


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