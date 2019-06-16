» «كيتا»: «صلاح» الأقرب إلى قلبي.. وسعيد باستقبال الجماهير

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نابى كيتا
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امم افريقيا

صلاح

كيتا

أعرب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي والمنتخب الغيني، عن سعادته باستقبال الجماهير المصرية له، وذلك في تصريح له قبل المباراة الودية لمنتخب بلاده المقامة الأن أمام مصر.

وقال كيتا في تصريحات تليفزيونية على قناة تايم سبورت قبل نهاية المباراة :«سعيد بعلاقتي مع الجمهور المصري وكنت أريد أن أريهم مهاراتي في مباراة اليوم ولكن سأشاهد المباراة على مقاعد البدلاء».

وأضاف:«لم أقابل صلاح حتى الأن لكنه أرسل لي هدية ليرحب بي بتواجدي في بلده وأهنيء صلاح بمناسبة عيد ميلاده وهو يعتبر الشخص الأقرب إلى قلبي ومثلي الأعلى».

وأتم:«لست جاهزًا بنسبة 100% وأمل أن أكون جاهزًا في المباراة الأولى للمنتخب في أمم إفريقيا».

ويواجه المنتخب المصري نظيره الغيني وديًا في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن استعداد كلا المنتخبين لبطولة أمم إفريقيا.

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