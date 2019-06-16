» الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة تابعة له على يد الحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي أن جماعة الحوثي أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في سماء اليمن، كما حاولت إسقاط طائرة مراقبة أخرى فوق خليج عمان الشهر الجاري.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، «جرى إسقاط طائرة من طراز إم كيو-9 في اليمن باستخدام ما تشير تقديراتنا إلى أنه صاروخ حوثي طراز إس إيه-6 أرض جو، وذلك في السادس من يونيو».

وتابع البيان أن «ارتفاع الإطلاق يشير لتطور في قدرات الحوثيين، والذي نقيم أنه بمساعدة إيرانية».

وذكر البيان أنه «في يوم 13 من يونيو، ووفقا لتقديراتنا، تمت محاولة أسقاط طائرة م-كيو أمريكية بصاروخ أرض جو فوق خليج عمان لإعاقة مهام مراقبة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة كوكوكا كوريجوس».

وأشار إلى أن «الطائرة وصلت مبكرة بدقائق إلى السفينة (إن تي ألتاير) ورصدت الحريق على متنها»، وأكد البيان أن الصاروخ لم يصب الطائرة، حيث كان على بعد كيلو متر واحد.