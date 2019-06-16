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وديًا.. السنغال يهزم نيجيريا بهدف «إدريسا جاي»

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المصريون

السنغال

ادريسا جاي

فاز منتخب السنغال على نظيره النيجيري، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إدريسا جاي المحترف في صفوف إيفرتون الإنجليزي بعد 30 دقيقة من المباراة.

ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية من أجل خوض المباراة الودية التي تجمع بين أسود التيرانجا والمنتخب النيجيري فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلي 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والاسكندرية .

أوقعت القرعة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية وتضم المجموعة كلا من مدغشقر وبوروندي وغينيا بينما يتواجد المنتخب السنغالى فى المجموعة الثالثة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا.

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