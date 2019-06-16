وزير الرياضة: أمم إفريقيا أثرت بشكل إيجابي على الشارع المصري

16 يونيو 2019 - 07:09 م

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلقت حالة إيجابية في الشارع المصري، مبينًا أن كل المصريين يؤازرون المنتخب في هذه البطولة.

وأوضح صبحي، أن الحضور الجماهيرى وتوفير القيادة السياسية والحكومة كل سبل النجاح والدعم يزيد لاعبي المنتخب إصرار وعزيمة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكرة المصرية المشرف.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني، وثقته في كل لاعبي المنتخب، موضحًا أن منتخب مصر يضم نخبة من اللاعبين المميزين، مطالبًا ببذل أقصي جهد لحصد البطولة الإفريقية.