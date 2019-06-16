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مدرب جنوب إفريقيا: مستعدين لخوض منافسات «كان 2019»

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جنوب افريقيا
جنوب افريقيا

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المصريون

جنوب أفريقيا

امم افريقيا

أبدى ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، رضاه عن مستوى فريقه قبل مشاركته في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتعادل منتخب جنوب أفريقيا بدون أهداف مع نظيره الغاني في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس السبت بمدينة دبي الإماراتية، ضمن استعداداتهما للمشاركة في المسابقة القارية.

وخاض باكستر المواجهة أمام غانا بفريقين مختلفين على مدار شوطي المباراة.

وأوضح في تصريحات أدلى بها للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم اليوم الأحد، أنه رغم عدم أهمية نتيجة اللقاء، لكن الأداء الذي قدمه لاعبوه كان مشجعا، على حد وصفه.

وأشار مدرب جنوب أفريقيا إلى أن مستوى الفريق سوف يرتفع بالتأكيد خلال المباراة الودية الثانية أمام منتخب أنجولا يوم الأربعاء القادم، قبل خوض غمار المسابقة القارية، التي يحلم الفريق بالفوز بها للمرة الثانية في تاريخه، بعدما نال الكأس عام 1996 عندما استضاف البطولة على ملاعبه.

وقال باكستر "إنها المباراة الودية الأولى، ولذا كان من الضروري تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم، وجاءت التجربة ناجحة".

أضاف المدرب الإنجليزي "نعم.. كنا نريد الفوز على غانا، لكنني أعتقد أننا حققنا ما كنا نريده".

وتابع "بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الفريق، فأعتقد أن هناك لاعبين معينين وضعوا أنفسهم في القائمة الأساسية، والبعض الآخر ربما أضعفوا فرصتهم، لكن أعتقد أن اللاعبين المرشحين للتواجد في القائمة قدم معظمهم أداء جيدا".

وأشاد باكستر بأداء بيرسي تاو، حيث قال "إنني معجب دائما بمستواه لأن أداءه ثابت، وطلبنا منه أن يلعب دورا مختلفا نسبيا أمام غانا وأدى دوره على أفضل وجه".

أشار باكستر إلى أنه رغم تقدم المنتخب الجنوب أفريقي ببطء إلى المستوى الذي يريده، لكنه أعرب عن ثقته في أن الفريق سوف يكون مستعدا بنسبة 100% للبطولة قبل مشاركته في أولى مبارياته بأمم أفريقيا أمام كوت ديفوار.

أكد باكستر "لسنا مستعدين تماما حتى الآن، لدينا مباراة أخرى أمام أنجولا، ثم سنواصل تدريباتنا قبل اللقاء الأول في أمم أفريقيا، يتعين علينا أن نكون مستعدين".

وفي ختام حديثه، استبعد مدرب جنوب أفريقيا فريقه من قائمة المرشحين للفوز بالبطولة، مضيفا أن الفريق في مرحلة بناء حاليا، لكنه ألمح إلى أنه يسير على الطريق الصحيح بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال عام ونصف العام.

يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا يلعب في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى فعالياتها بملعب السلام، برفقة منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.


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