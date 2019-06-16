حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا

16 يونيو 2019 - 05:26 م

أكد ويلي مباندير المدرب المساعد لمنتخب زيمبابوي، جاهزية خاما بيليات نجم «المحاربون»، لخوض مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مباندير في تصريحات لصحيفة "صنداي ميل" الزيمبابوية":"لن يظهر بيليات في مباراة تنزانيا الودية، ولكن التقارير الطبية تخبرنا أنها ليست إصابة تدعو للقلق بشأن إحتمالية غيابه عن مباراة الافتتاح أمام منتخب مصر".

وأكمل: "خاما تعرض لإصابة بسيطة في الركبة، والجهاز الطبي يراقب حالته، لهذا لم يتدرب مع بقية المجموعة، وتم استبعاده من التدريب الخفيف في اليوم التالي".

وأتم مباندير: "استبعاده من التدريبات مجرد إجراء احترازي حتى يصل إلى حالته المثالية للمباراة الكبيرة أمام مصر، نحن واثقون من أن بيليات سيكون متواجدا مع المنتخب أمام الفراعنة".

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.