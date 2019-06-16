داعية سلفي: لهذا السبب.. «الدعوة السلفية» تلجأ إلى «السوشيال ميديا»

16 يونيو 2019 - 05:24 م



تعتمد "الدعوة السلفية" في مصر، علي الفضاء الإلكتروني في مخاطبة جمهورها العريض في مصر، وتحديدًا عبر موقع "الدعوة السلفية" و"أنا سلفي".

ويتضمن ذلك نشر توجهاتها السياسية ومواقفها تجاه بعض القضايا السياسية في مصر، على الرغم من مطالبة بعض النواب مؤخرًا بغلق جميع المواقع الإلكترونية للسلفيين.



فعلى الرغم من امتلاك "الدعوة السلفية" في مصر لظهير سياسي وهو حزب "النور"، الذي يمتلك ما يقرب من 12 مقعدًا برلمانيًا داخل مجلس النواب، إلا أنها لم تبادر إلى إنشاء فضائية خاصة بها، وتعتمد بشكل أساسي على مواقعها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

وقال الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، إن "التيار السلفي في مصر يلجأ إلى مخاطبة جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه لا يستطيع إنشاء قناة فضائية أو جريدة يومية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة".



أضاف عبدالحميد لـ"المصريون:"" التيار السلفي في مصر نجح في حشد جماهير وأنصار له عبر السوشيال ميديا، وأصبحوا قادرين على توجيه الرأي العام نحو قضاياهم، ولم يعودوا مهمشين أو مُغيبين عن الواقع المصري بل والدولي".



وأشار إلى "تفاعل الشعب المصري مع صفحات السلفيين، خاصة بعد أن أنشأ التيار السلفي مجموعات متخصصة في العلوم الشرعية وأخرى خاصة بالفتاوى وغيرها، في ظل ثقة كثير من الجماهير في السلفيين وفي فتاواهم".



ولفت عبدالحميد، إلى أن "التيار السلفي في مصر يعاني ماديًّا، ولا يتلقى أي تحويلات أو تمويلات في الداخل أو الخارج، ولا يستطيعون إطلاق قناة فضائية وتحمل تكاليفها، بل لا يستطيعون عمل جريدة يومية لها انتشار، لذلك يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الجمهور، خاصة وأنها لا تحتاج إلى تدابير مالية".





