  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:33 م
بحث متقدم
الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

عمر البشير

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

عرب وعالم

السراج
السراج

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

السراج يدعو للضغط على الدول المزودة لحفتر بالسلاح

#

إيران تحرج قطر بشأن الوساطة لحل الأزمة مع واشنطن

#

مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها

#

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليًا )، اليوم الأحد، عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في بلاده.

وقال "السراج" في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة طرابلس، إن حكومته منذ بداية عملها، ورغم كل التحديات، "كانت مؤمنة بأن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من خلال الحوار بين أبناء الوطن، وأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".

وتضمنت مبادرة السراج، سبع نقاط، أولها أن "يتم عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي".

بينما نصت النقطة الثانية، على "الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019".

وتضمنت هذه النقطة "تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل الملتقى، لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها".

يلي ذلك، "اعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات".

أما رابع نقاط المبادرة، هي "دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، كما سيدعو الملتقى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها".

وحسب المبادرة، يتم عقب ذلك "تشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها".

بينما تنص سادس نقاط المبادرة، على أن يتم "الاتفاق من خلال الملتقى على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة".

فيما نصت آخر النقاط، على أن "ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تقوم بالإشراف والمتابعة لملف المصالحة الوطنية، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العام، وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ومنذ 4 إبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق في قضايا فساد
» إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل
» خبير آثار: توجد قطع أثرية لا يمكن استيرادها.. لهذا السبب
» 7 طعنات تمزق رجل أمن خلال مداهمة وكر مخدرات
» علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم
» بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله
» فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب