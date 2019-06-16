تحذير برلماني من زيوت السيارات المغشوشة

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زيوت السيارات

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مافيا غش زيوت السيارات، والتى تعد سبباً رئيسيًا وراء حوادث السيارات وإزهاق أرواح المواطنين.
 
وأوضح، أن هناك متخصصين من معدومي الضمير في تجميع الزيوت داخل البراميل وتنقيتها من الشوائب وخلطها بزيوت أخري وألوان وتدويرها، ثم تعبئتها داخل جراكن جديدة تحمل أسماء تجارية معروفة وعليها الاسم التجاري لها وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام ولكن بأسعار أقل لتحقيق أرباح كبيرة.
 
وأشار، إلى أن الزيت الفاسد يؤدى للتآكل السريع للموتور، وقد يتسبب توقف المحرك فجأة لفقد قائد السيارة لحياته، كما أنها على أقل تقدير تؤدى إلى إفساد محركات السيارات وعمل عمرات لها بأسعار مرتفعة.
 


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