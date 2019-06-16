  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

عمر البشير

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية

مصطفى مدبولى

إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل

سارة ونتنياهو

اعتراف صادم لزوجة نتنياهو.. تعرف عليه

أحمد موسي

مواجهة ساخنة وتبادل اتهامات بين ضيوف أحمد موسي

رئيس الوزراء يتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

طلب إحاطة بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني

#

جولة تفقدية لـ"مدبولى" بمتحف الحضارة ظهر اليوم

#

مدبولي يكلف وزير النقل بسرعة تطوير ميناء الإسكندرية

#

وزير الآثار: نقل المومياوات الملكية في موكب عسكري

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة تفقدية للمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، تابع خلالها أعمال تنفيذ المتحف وتطوير بحيرة عين الصيرة، رافقه خلالها عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ القاهرة.

وفي مُستهل الجولة، تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له بحيرة عين الصيرة واستمع إلى شرح حول ما يتم من اعمال لتطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، حيث أشار وزير الإسكان الى ان شركة الكراكات المصرية بدأت في أعمال تطهير وتكرير وتوسيع بحيرة عين الصيرة، المجاورة لمتحف الحضارة، وذلك فى إطار تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل البحيرة والقضاء على اسباب التلوث فيها، لتعظيم الاستفادة منها كمتنزه سياحى، عبر إنشاء مجموعة من المطاعم، وإقامة العديد من الانشطة التى تتناسب مع المنطقة وما تحويه من عدد من المزارات السياحية والأثرية.

ووجه رئيس الوزراء، بوضع خطة عمل مكثفة للإنتهاء من أعمال التطوير خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل الوصول بالبحيرة الى التصور المثالي لها، واتمام اعمال تنسيق الموقع، لإبرازها بالصورة الجمالية والحضارية المطلوبة في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالتاريخ والتراث.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اهتمام الحكومة بملف تطوير المناطق التراثية والتاريخية، والعمل على دفع ا?عمال المتعلقة بها، سعيا ?ستعادة الوجه الحضارى والتراثى لها، وهو ما سيسهم بدوره فى زيادة الحركة السياحية لتلك المناطق.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الى ان مخطط تطوير منطقة الفسطاط، يتضمن تطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات وفتح امتداد له ليصل الى طريق الأوتوستراد، وكذا تطوير طريق عين الحياة وربطه مع طريق الخيالة والطريق الدائري، بالإضافة الى تطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم، و فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط.

كما قام رئيس الوزراء والوفد المرافق له، بتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واستمع الى شرح حول مراحل إنشائه، حيث أشار وزير الآثار الى ان المتحف يقع على مساحة 135 الف م2، بالقرب من منطقة مجمع ا?ديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتى تم الانتهاء منها بالكامل، مبنى ا?ستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة ا?دارية، بالإضافة الى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتى تصل نسبة تنفيذ ا?عمال بها الى نحو 95%، جميع ا?عمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى ا?ستقبال، وكذا ا?عمال ا?نشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن ا?ثار ومعامل الترميم، فضلا عن ا?نتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

كما أشار الشرح الى الاعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة ( اسبقية اولى )، والتى تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى (قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 - قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 )، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحولات والمولد الاحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات واعمال الإنارة والعرض المتحفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق في قضايا فساد
» إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل
» خبير آثار: توجد قطع أثرية لا يمكن استيرادها.. لهذا السبب
» 7 طعنات تمزق رجل أمن خلال مداهمة وكر مخدرات
» علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم
» بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله
» فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب