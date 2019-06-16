» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي

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المصريون

يوفنتوس

سارى

أعلن مسئولو يوفنتوس الإيطالى اليوم الأحد، تعاقدهم بشكل رسمي، مع ماوريسيو سارى، المدير الفنى لتشيلسي، لقيادة السيدة العجوز الموسم المقبل.

وكشف نادى يوفنتوس، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسى لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2022.

كان ماوريسيو سارى قاد تشيلسي لمدة موسم واحد ونجح فى الحصول على المركز الثالث بجدول الدورى الإنجليزى، وتحقيق أول لقب فى مسيرته مع البلوز بالحصول على بطولة الدورى الأوروبى.


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