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طلب إحاطة بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني

الحياة السياسية

أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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البرلمان

طلب احاطة

النصب الالكتروني

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكترونى.

وقالت النائبة، إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصرى معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمى، مشيرة إلى انتشار أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية مؤخراً على "جروبات" صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك.

وتابعت، أنه في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، دون أن يكون هناك اى ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر، مشيرة إلي أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، حيث إن التجارة على موقع الفيس بوك أسهل وأسرع. 

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