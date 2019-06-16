صورة.. هدية ثمينة من «صلاح» لزميله في ليفربول

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المصريون

ليفربول

صلاح

رحب النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بنابي كيتا زميله في الريدز، بعد وصوله إلى مصر، مع منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، والمقرر لها من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقال الموقع الفرنسي: "إن كيتا تلقى هدية ثمينة مرسلة من صلاح داخل صندوق كبير، في الوقت الذي أبدى مسئولو الاتحاد الغينى لكرة القدم سعادتهم بالمبادرة الرائعة من جانب محمد صلاح تجاه نجم منتخب غينيا قبل مواجهة اليوم".

وأعرب مسئولو الاتحاد الغيني، عن سعادتهم بالمبادرة الرائعة الذي قام بها صلاح.

ويخوض المنتخب الوطني، مباراة ودية، مساء اليوم مع غينيا، على ملعب "برج العرب" استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم.



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