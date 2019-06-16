«كازابلانكا» يحافظ على صدارة أفلام العيد بـ46 مليونًا

تواصل أفلام عيد الفطر السينمائية منافستها على شباك الإيرادات، حيث احتل فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة الصدارة بتحقيقة 45 مليون جنيه و635 ألفًا و81 جنيهًا، بينما حقق المركز الثاني فيلم «الممر» بطولة أحمد عز بـ29 مليونًا و301 ألف و715 جنيهًا.