«كازابلانكا» يحافظ على صدارة أفلام العيد بـ46 مليونًا

خالد الشرقاوي - متابعات
تواصل أفلام عيد الفطر السينمائية منافستها على شباك الإيرادات، حيث احتل فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة الصدارة بتحقيقة 45 مليون جنيه و635 ألفًا و81 جنيهًا، بينما حقق المركز الثاني فيلم «الممر» بطولة أحمد عز بـ29 مليونًا و301 ألف و715 جنيهًا.
يأتي ذلك فيما حقق فيلم «سبع البرومبة» بطولة رامز جلال 19 مليون جنيه، وحقق فيلم «حملة فرعون» بطولة عمرو سعد 13 مليون جنيه، بينما حقق «محمد حسين» بطولة محمد سعد 3 ملايين جنيه.
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