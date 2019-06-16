«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «23- 35»

إسكندرية «23- 29»

قنا «26- 40»

الأقصر «26- 41»

أسوان «26- 41»


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