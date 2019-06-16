  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

عمر البشير

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية

مصطفى مدبولى

إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل

سارة ونتنياهو

اعتراف صادم لزوجة نتنياهو.. تعرف عليه

أحمد موسي

مواجهة ساخنة وتبادل اتهامات بين ضيوف أحمد موسي

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

عملية جراحية كلمة السر في إعادة 40 ألف جنيه لصاحبها

#

شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

#

طلب عاجل من والدة عمر البشير للمجلس العسكرى السودانى

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

أفاد شاهد من رويترز، باقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مكتب المدعي العام لاستجوابه.

ويشهد السودان، أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.

ونفي المجلس العسكري في بيان بوقت سابق من اليوم إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة بهذا المعنى، مؤكدا أن القوات كانت تسعى لتطهير بؤرة إجرامية تعرف بـ"كولومبيا" قرب ساحة الاعتصام قبل أن يهرب من فيها لساحة الاحتجاج، ما أدى لوقوع أعمال العنف.

وقال النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد، اليوم، إنه لم يناقش فض الاعتصام في اجتماعه الأخير بالمجلس العسكري، ولكنه ناقش تطهير منطقة كولومبيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق في قضايا فساد
» إزالة منطقة سور مجرى العيون بالكامل
» خبير آثار: توجد قطع أثرية لا يمكن استيرادها.. لهذا السبب
» 7 طعنات تمزق رجل أمن خلال مداهمة وكر مخدرات
» علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم
» بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله
» فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب