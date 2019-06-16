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انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

قضايا وحوادث

طبيب
طبيب

أحمد الشربينى

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انتحار طبيب فى الاسكندرية

أقدم طبيب على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادى عشر بعقار بمنطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية، حزنًا على إصابة والده بمرض السرطان.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة أسفل عقار بشارع جلال حماد بمنطقة سيدى بشر، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول المنتزه إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو"ب.ر" 35 عاما، طبيب أسنان، مقيم بذات العقار بالطابق الحادى عشر، بها إصابات بكسور بالجمجمة ومختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال أسرته، أكدوا أن نجلهم كان يعانى مؤخرا من حالة نفسية سيئة وأصيب بالاكتئاب حزنا على إصابة والده بمرض السرطان، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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