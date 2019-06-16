اعتراف صادم لزوجة نتنياهو.. تعرف عليه

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متابعات حنان حمدتو

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يديعوت أحرونوت

سارة نتنياهو

قالت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة اليوم الأحد إنها ارتكبت مخالفة جنائية، فى إطار لائحة اتهام ضدها فى قضية مقار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأدانت المحكمة وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، سارة، بطلب وجبات غذائية على حساب الدولة، من خلال استغلال المنصب، وتجاهل ما تنص عليه القوانين بهذا الخصوص.

وبينت الصحيفة، أن الحديث يدور عن طلب وجبات تقدر قيمتها بـ 175 ألف شيكل، أى ما يعادل 50 ألف دولار، فى حين جرى عمل صفقة ادعاء تعترف بموجبها سارة نتنياهو بالتهم المنسوبة لها مقابل إصدار قرار حكم لا يشمل السجن الفعلى، بل دفع غرامة بقيمة 55 ألف شيكل.

ووفقاً لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال.

وبناءً على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد زوجة نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ فى الاتهام الأصلي، كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل.


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