مقاتلات سعودية أمريكية تحلق فى سماء الخليج.. ما السبب

متابعات-علا خطاب
حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوًا تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
#عاجل_واس— واس (@spagov) 16 يونيو 2019
طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية و #القوات_الجوية_الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.#واس pic.twitter.com/CdlGLzX8ty
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