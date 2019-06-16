«شوبير» يصدم الأندية بشأن نظام مسابقة الدوري الجديد

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قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة التي أعدت لائحة الموسم الجديد (2019-2020) وضعت بندًا جديدًا يمنع مشاركة أي نادٍ من الدوري المصري في بطولتين خارجيتين.

وأضاف "شوبير"،  خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر "أون سبورت": أن اللجنة تمسكت بشدة على عدم مشاركة أي فريق في البطولتين الإفريقية والعربية، لعدم توقف الدوري لمدة شهر، وإذا تعارض هذا الأمر في ثلاثة أدوار سيصل التوقف إلى ثلاثة أشهر، وبالتالي لا نريد تكرار مأساة هذا الموسم مجددًا".

وأوضح: "استعانت اللجنة بخبراء متخصصين من داخل وخارج مصر، حيث تواصلت مع خوان أحد مسئولي رابطة الليجا الإسبانية، وعبدالله الجنيبي وطه عزت من لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي".

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة قائلاً: "أعتقد أن هذا الأمر يعتبر بداية حقيقية لوضع نظام صارم للمسابقة في المستقبل، خاصةً أن رابطة الأندية ستعود للحياة ومحمود الشامي هو المرشح الأكبر لرئاستها".


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